'Trilogia da Morte' apresentada no Teatro Municipal Baltazar Dias
Foi apresentado, esta sexta-feira, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, o livro 'Trilogia da Morte', da autoria de Filipe Gouveia.
A obra, editada pelo Município do Funchal, reúne os três textos dramáticos que integram o projecto teatral desenvolvido entre 2022 e 2026: 'Livrai-nos da Peste!', 'Livrai-nos da Guerra!' e 'Livrai-nos da Fome!'.
A Trilogia da Morte é inspirada nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse (Peste, Guerra, Fome e Morte) e resulta de um conjunto de obras dramáticas escritas por Filipe Gouveia e levadas à cena pela companhia de teatro AGON, em estreia absoluta, no Teatro Municipal Baltazar Dias.
A mais recente criação, 'Livrai-nos da Fome!', recorre a sketches cómicos e absurdos para estabelecer paralelismos sociais entre o período anterior ao 25 de Abril de 1974 e a actualidade. Cada cena é ainda associada a elementos da cozinha tradicional madeirense.
A peça encontra-se actualmente em cena no Teatro Municipal Baltazar Dias.