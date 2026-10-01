PS alerta para problemas sociais em São Martinho

O PS veio a público, esta quinta-feira, colocar em causa as opções da Junta de Freguesia de São Martinho, depois de o executivo ter referido, na Assembleia de Freguesia de 30 de Setembro, que o apoio às famílias aumenta em pouco mais de 800 euros, ao mesmo tempo que anunciou 40 mil euros destinados à iluminação e às festividades de Natal.

Através de comunicado, os eleitos socialistas entendem que esta escolha deve ser ponderada, sobretudo num contexto de aumento dos custos da habitação, dos transportes e das compras no supermercado, bem como da pressão que isso exerce sobre os orçamentos das famílias.

O Grupo PS quer apurar se a Junta tenciona adotar medidas suplementares de apoio. Quer igualmente perceber como evoluiu o número de agregados familiares apoiados e obter esclarecimentos sobre a resposta dada às pessoas em situação de sem-abrigo na freguesia.

Sustentam que estas decisões têm de assentar no conhecimento das necessidades da população e na capacidade real dos apoios existentes para lhes dar resposta. E defendem que o facto de apenas 800 euros serem destinados ao reforço dos apoios às famílias torna ainda mais relevante esclarecer se o executivo entende ser suficiente a resposta social que está a garantir.

Para além da dimensão social, o grupo do PS apresenta propostas para melhorar o dia a dia dos moradores. No capítulo dos transportes públicos, defende que a Junta peça à empresa Horários do Funchal o reforço da rede nas horas de maior afluência, face aos relatos de autocarros cheios que deixam passageiros nas paragens, e que promova a entrada em funcionamento dos painéis com os tempos de passagem.

Entre as medidas sugeridas contam-se também o reforço da limpeza de ruas, passeios, becos e veredas; um processo de urbanização moderado e planeado, acompanhado pelas infraestruturas e pelos serviços indispensáveis; e uma coordenação mais eficaz com a PSP, no âmbito do protocolo com o município.

A terminar, exigem respostas objectivas do executivo e uma definição mais clara das prioridades, com maior atenção às condições de vida das famílias da freguesia.