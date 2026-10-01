São Bento celebra 50 anos de Autonomia da Madeira

A Assembleia da República, em parceria com a Assembleia Legislativa da Madeira, promove, entre 6 e 8 de Outubro, a Semana da Região Autónoma da Madeira, no Palácio de São Bento, em Lisboa.

A iniciativa assinala os 50 anos de Autonomia e pretende evocar meio século de percurso parlamentar e autonómico, aproximando as instituições dos cidadãos e valorizando a memória, a cultura e o conhecimento sobre a Região.

Ao longo de três dias, São Bento será palco de iniciativas dedicadas à Madeira, no âmbito das comemorações dos 50 anos do regime autonómico.

Confira em seguida a programação: