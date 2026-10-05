Whale Fest regressa à Madeira com cinco dias dedicados aos cetáceos

O Madeira Whale Fest regressa esta quarta-feira para uma terceira edição que se prolonga até domingo, com cinco dias de actividades dedicadas aos cetáceos, cruzando ciência, conservação, educação ambiental e arte.

Integrado no Festival da Natureza, tal como aconteceu no ano passado, o evento pretende aproximar a população do património marinho da Região e chamar a atenção para a importância da conservação das baleias e golfinhos que frequentam as águas do arquipélago.

A programação começa quarta-feira, no Funchal. No Cais 8 da Marina, a Blue Safari promove o ‘Mapping Whales’, iniciativa que se prolonga também por quinta-feira. Na Escola dos Louros, a SPEA Madeira apresenta a alunos dos 1.º e 2.º ciclos uma sessão dedicada ao lixo marinho e à ameaça que representa para as aves marinhas.

Também na quarta-feira arranca ‘Before the Noise’, iniciativa que envolve um artista e o MARE Madeira/ARDITI, no Centro Cultural e de Investigação, no Funchal, com nova sessão prevista para quinta-feira.

A componente artística prossegue sexta-feira e sábado com a exposição ‘Islands 2026: SOIL & TERRA’, no Art Caravel Centre. A Marina do Funchal recebe, entre sexta-feira e domingo, a exposição fotográfica ‘Um Oceano de Diversidade’, promovida pela Whale Heritage Area Madeira.

Um dos pontos altos da programação está marcado para sábado, no Caniçal. O Museu da Baleia recebe, entre as 14 e as 19 horas, o ‘Arraial da Baleia’, inserido nesta terceira edição do festival.

A organização salienta que nas águas da Madeira estão presentes 27 das 38 espécies de cetáceos registadas no Atlântico Norte, sustentando a crescente importância da Região enquanto destino para a observação responsável destes mamíferos marinhos.

Além da vertente ambiental, o Whale Fest procura explorar a relação dos cetáceos com a Madeira e envolver a comunidade na preservação do oceano. Ciência, cultura e expressão artística são, por isso, utilizadas ao longo dos cinco dias como diferentes formas de sensibilização.

A edição do ano passado foi apresentada no âmbito do Festival da Natureza como a segunda do Madeira Whale Fest, destacando então a importância cultural e económica dos cetáceos. 29Diario041025

O evento é coordenado pelo comité gestor da Whale Heritage Area da Madeira e reúne entidades como o Museu da Baleia, MARE Madeira/ARDITI, Ocean Devotion Madeira, Lobosonda, Blue Safari Madeira, SPEA Madeira e ARTEM. Conta ainda com apoios públicos e institucionais, entre os quais o Governo Regional, através da Direcção Regional do Turismo, e as câmaras do Funchal e de Machico.