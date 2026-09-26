Orquestra Clássica da Madeira apresentou concerto dedicado ao período barroco

A Orquestra Clássica da Madeira apresentou este sábado, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, um concerto inteiramente dedicado a obras do período barroco, sob direcção musical e curadoria interpretativa do violinista inglês Adrian Butterfield.

O programa incluiu obras de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, Jean-Marie Leclair e Georg Friedrich Haendel, numa apresentação integrada na iniciativa "Parlamento Mais Próximo", ao abrigo do protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora e dinamizadora da Orquestra Clássica da Madeira.

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Adrian Butterfield apresentou-se pela primeira vez com a Orquestra Clássica da Madeira. O violinista é especializado na interpretação de repertório barroco e já esteve na Madeira no âmbito do Festival de Música da Madeira, com os London Haendel Players, agrupamento com o qual desenvolve actividade artística e discográfica.

Nessa passagem pela Região, Butterfield ministrou também uma masterclass destinada aos jovens instrumentistas do Conservatório Escola das Artes da Madeira.

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A preparação do concerto permitiu ainda à Orquestra Clássica da Madeira partilhar com o violinista os materiais dos 12 Concertos Grossos de António Pereira da Costa, compositor madeirense do período barroco.

Segundo Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, os materiais despertaram o interesse de Butterfield não apenas pela raridade das obras, mas também pelo facto de a Madeira ter tido, naquele período, um compositor com conhecimentos e capacidade para escrever obras com características semelhantes às que eram compostas no centro da Europa.

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Os materiais dos 12 Concertos Grossos foram recuperados e editados em 2019 pelo Conservatório Escola das Artes da Madeira, sob coordenação de Paulo Esteireiro, tendo a Orquestra Clássica da Madeira participado na interpretação integral das obras nessa temporada.

Durante o concerto, Adrian Butterfield assumiu igualmente solos de violino nas obras de Vivaldi e Leclair, além da direcção musical.

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Num balanço da apresentação, Norberto Gomes destacou a abordagem interpretativa do violinista e a possibilidade de trabalhar uma linguagem musical associada ao período barroco.

"Este foi um concerto que marcou o público com mais uma proposta da nossa instituição numa estética musical que também preenche os desígnios da nossa essência enquanto orquestra", refere o director artístico.