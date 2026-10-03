Nikkei apresenta ‘Cerimónia Kaitai’ dedicada ao atum da Madeira

Da precisão do corte à expressão do sabor. No próximo dia 24 de Outubro, às 18h30, o Nikkei, restaurante do The Reserve, convida a descobrir um dos rituais mais marcantes da cultura gastronómica japonesa: a Cerimónia Kaitai, desta vez dedicada a um produto profundamente ligado ao mar da Madeira — o atum.

‘Kaitai’, que significa ‘desmontar’ em japonês, designa o ritual em que um atum inteiro é aberto e trabalhado ao vivo, num exercício de elevada precisão técnica que permite revelar as diferentes partes do peixe e compreender as características e possibilidades de cada corte.

Perante um grupo limitado de convidados, o chef Bruno Borges conduzirá todo o processo, partilhando curiosidades sobre o atum da Madeira e explicando as particularidades dos diferentes cortes à medida que são executados.

Em redor da mesa, os participantes poderão acompanhar de perto um trabalho em que cada gesto procura traduzir um princípio essencial da cozinha japonesa: respeitar o produto, compreender a sua natureza e aproveitar cada parte com intenção.

Mais do que um momento visual, a Cerimónia Kaitai representa uma filosofia de cozinha assente no conhecimento, na precisão e no aproveitamento integral do peixe. Dos cortes mais magros aos mais ricos e untuosos, cada parte apresenta características próprias, que determinam a forma como será posteriormente trabalhada e servida.

Depois da cerimónia, a experiência prossegue à mesa com um menu de seis momentos criado pelo chef Bruno Borges, no qual o atum assume diferentes texturas, técnicas e expressões. O percurso inicia-se com um amuse-bouche e desenvolve-se através de uma entrada, sashimi, sushi, prato principal e sobremesa.

Servido numa mesa partilhada, o jantar reflete a identidade do Nikkei e o diálogo que o restaurante estabelece entre a técnica e a sensibilidade japonesas e os produtos do território madeirense.

A noite começa com sake de boas-vindas e inclui, na experiência completa, harmonização de vinhos e sakes, terminando com uma cerimónia do chá japonesa, prolongando a viagem por diferentes gestos e referências da cultura nipónica.

Com apenas 30 lugares disponíveis, a Cerimónia Kaitai reforça a proposta do Nikkei enquanto espaço de descoberta gastronómica no The Reserve, privilegiando experiências intimistas onde técnica, produto e História se encontram à mesa.