Imersão dedicada à agrofloresta no Jardim da Serra

O Jardim da Serra recebe, entre amanhã e domingo, 2 a 4 de Outubro, uma Imersão Prática em Agrofloresta, iniciativa que pretende promover a partilha de conhecimentos e experiências em torno da agrofloresta e da agricultura regenerativa.

A iniciativa levada a cabo pelo Grupo de Agrofloresta da Madeira e pelo CDISA – Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal – Quinta Leonor, conta com um apoio financeiro de 2.350 euros da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, através do pelouro da Agricultura, além da disponibilização de recursos humanos e materiais para a organização, informação que foi enviada à comunicação social pela autarquia, por meio de comunicado.

A mesma nota dá conta de que ao longo dos três dias serão abordadas práticas adaptadas à realidade madeirense, nomeadamente ao nível da regeneração dos solos, biodiversidade, gestão da água e produção sustentável de alimentos, aspectos que já foram noticiados pelo DIÁRIO. A iniciativa junta várias entidades regionais ao Sítio Semente, do Brasil, procurando promover o intercâmbio de experiências e a aprendizagem prática.