Smartphone novo? Cinco cuidados para evitar danos desde o primeiro dia

A chegada de uma nova geração de smartphones ao mercado volta a colocar muitos consumidores perante a decisão de trocar de equipamento. Apesar de os modelos mais recentes apostarem cada vez mais na resistência dos materiais, isso não elimina os riscos associados ao uso diário.

Uma queda, o contacto com chaves ou moedas, um impacto numa lente ou a exposição a líquidos podem deixar marcas logo nos primeiros dias. A iServices reuniu cinco cuidados básicos que podem ajudar a reduzir esses riscos.

1. Proteger o ecrã logo de início

O ecrã é uma das zonas mais expostas do smartphone. Pequenas quedas ou o contacto com superfícies e objectos abrasivos podem provocar riscos ou, em situações mais graves, fissuras no vidro.

Uma película de protecção acrescenta uma camada entre o ecrã original e os incidentes do quotidiano. A vantagem de a colocar logo no início é precisamente evitar que os primeiros riscos surjam antes de existir qualquer protecção.

2. Atenção às câmaras

Os módulos fotográficos tornaram-se maiores e mais salientes em muitos smartphones recentes, ficando frequentemente em contacto directo com mesas e outras superfícies.

Uma capa cujo rebordo ultrapasse ligeiramente a altura das lentes pode reduzir esse contacto. Existem igualmente protecções específicas para as câmaras, embora a escolha deva ter em conta a qualidade e o modelo do equipamento.

3. A capa deve proteger os cantos

Nem todas as capas oferecem o mesmo nível de protecção. Numa queda, os cantos e as laterais estão entre as zonas que mais frequentemente recebem o primeiro impacto.

Mais do que escolher uma capa apenas pela aparência, importa perceber se esta envolve correctamente essas áreas e se é adequada ao modelo.

Nos equipamentos com carregamento sem fios ou sistemas magnéticos, deve também ser confirmada a compatibilidade da capa.

4. Evitar chaves e moedas no mesmo bolso

É um dos cuidados mais simples, mas também dos mais fáceis de esquecer.

Transportar o smartphone juntamente com chaves, moedas ou outros objectos metálicos e rígidos aumenta a possibilidade de surgirem riscos no ecrã, nas câmaras ou na estrutura.

Reservar um bolso ou compartimento apenas para o telemóvel reduz esse risco.

5. Resistente à água não significa à prova de tudo

A resistência à água dos smartphones tem limites definidos pelos próprios fabricantes e não deve ser confundida com imunidade a qualquer contacto com líquidos.

Água salgada, piscinas, vapor ou exposições prolongadas continuam a representar riscos. Além disso, quedas, impactos ou reparações anteriores podem alterar as condições de estanquicidade do equipamento.

Por isso, mesmo num smartphone anunciado como resistente à água, continuam a justificar-se cuidados adicionais.

Estado do equipamento pode pesar numa futura retoma

Manter o smartphone sem riscos, fissuras ou outros danos pode ainda ter impacto no momento de o vender ou entregar num programa de retoma.

O estado exterior do equipamento é um dos factores normalmente considerados numa avaliação. Preservá-lo desde o início pode, por isso, não apenas prolongar a sua utilização como ajudar a manter uma parte do seu valor comercial.