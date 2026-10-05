Deutsche Telekom espera poupar 2.500 ME até 2030 com IA

A empresa alemã de telecomunicações Deutsche Telekom espera poupar 2.500 milhões de euros até 2030 devido à Inteligência Artificial (IA), foi hoje anunciado.

Segundo os dados hoje avançados pela empresa, num encontro com investidores, a poupança deverá ser de 1.100 milhões de euros em 2027 e, até 2030, de 2.500 milhões de euros.

Parte das poupanças de 2027 vai ser investida na transformação digital e na expansão da rede de fibra ótica na Alemanha.

A Deutsche Telekom disse ainda esperar que os novos serviços de IA contribuam para o crescimento do segmento de consumo.

"A IA torna [...] as nossas redes ainda melhores e mais inteligentes, o nosso serviço mais personalizado e abre novos modelos de negócio", afirmou, o presidente executivo, da Deutsche Telekom, Tim Höttges.

Esta empresa utiliza a IA em tarefas como gestão de redes, atendimento de clientes, desenvolvimento de 'software' e processos administrativos.