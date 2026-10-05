Bombeiros treinam resgate em canyoning no Curral das Freiras

A Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses está esta manhã no Curral das Freiras a realizar um exercício de treino na Ribeira do Cidrão.

A acção envolve 10 elementos e três viaturas, estando a ser treinadas técnicas de resgate em canyoning.

O exercício permite à equipa aperfeiçoar procedimentos e técnicas de intervenção em zonas de montanha e de difícil acesso como são as descida em cursos de água com fortes declives.