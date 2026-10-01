Bombeiros extinguem fogo em cartões no Funchal
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, ao início da tarde de hoje, para um pequeno foco de incêndio em cartões na Rua do Hospital Velho, no Funchal.
A corporação deslocou para o local uma viatura e cinco elementos, que rapidamente procederam à extinção das chamas. A ocorrência ficou controlada, não havendo, registo de feridos.
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