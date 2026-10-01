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Bombeiros extinguem fogo em cartões no Funchal

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Foto Google Maps

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, ao início da tarde de hoje, para um pequeno foco de incêndio em cartões na Rua do Hospital Velho, no Funchal.

A corporação deslocou para o local uma viatura e cinco elementos, que rapidamente procederam à extinção das chamas. A ocorrência ficou controlada, não havendo, registo de feridos.

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