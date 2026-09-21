Curral das Freiras: Preservar é também dar futuro às pessoas

O Curral das Freiras precisa de valorizar o que tem, mas também de criar o que lhe falta: mais oportunidades, mais atividade económica, mais emprego e melhores condições para fixar pessoas e dar futuro às novas gerações.

A pergunta que devemos fazer é simples: Que Curral das Freiras queremos ter daqui a 10, 20 ou 30 anos? Queremos uma freguesia com famílias, jovens, agricultores, comércio, empresas, serviços e natureza? Um lugar onde seja possível viver e trabalhar? É esta a discussão que importa fazer. Foi com esta preocupação que nasceu a associação Terras do Vale e da Serra, ADL. Não para ser contra ou a favor de ninguém, mas para contribuir para uma visão de desenvolvimento que coloque as pessoas e o território no centro.

Os números obrigam-nos a refletir. Entre 1970 e 2021, o Curral das Freiras passou de 2.705 para 1.580 habitantes, uma perda superior a 40%. Não podemos olhar para esta realidade demográfica como algo inevitável. Menos população significa menos jovens, maior envelhecimento, menor dinâmica económica e mais dificuldade em manter atividade, comércio e serviços.

Desenvolvimento, para nós, significa criar valor económico e transformá-lo em emprego, rendimento e oportunidades para quem vive, trabalha ou quer investir na freguesia. O turismo pode ter um papel importante, mas não basta trazer visitantes. É preciso que permaneçam mais tempo, consumam localmente, conheçam os nossos produtos, a gastronomia, o património, a natureza e procurem experiências e serviços locais. O objetivo deve ser fazer com que uma maior parte da riqueza gerada pelo turismo circule e fique no Curral das Freiras.

O Curral das Freiras também precisa de investimento: público, para criar e melhorar infraestruturas, acessibilidades, serviços e equipamentos; privado, para gerar novas atividades, empresas e emprego. É neste contexto que vemos com importância os investimentos previstos para melhorar as acessibilidades, incluindo a nova estrada de acesso e o novo sistema de teleférico. Entendemos que devem ser concretizados com responsabilidade, respeito pelo território e pelas regras aplicáveis, contribuindo para melhorar a mobilidade, reforçar a atratividade e criar oportunidades para a população e para a economia local. O importante é o que esse investimento cria, que oportunidades gera e quanto valor deixa no território.

Ao mesmo tempo, preservar o Curral das Freiras é uma responsabilidade da qual não podemos abdicar. A paisagem, a natureza, a agricultura, a cultura, a arquitetura, a gastronomia e as tradições fazem parte da sua identidade. A identidade de um território não está apenas nas suas montanhas e paisagens: está também, e sobretudo, nas pessoas que nelas vivem.

Por isso, não aceitamos a ideia de que seja necessário escolher entre desenvolvimento e preservação. É possível proteger o território e criar emprego, valorizar a identidade da freguesia e atrair investimento público e privado, desde que cada projeto seja analisado com responsabilidade e demonstre benefícios concretos para a comunidade.

É esta a visão que, como Associação, queremos defender: um Curral das Freiras vivo, com pessoas, famílias, jovens, atividade económica e oportunidades, sem perder a sua identidade e aquilo que o torna único.

As pessoas têm direito a querer preservar a sua terra, mas também têm direito a querer que os seus filhos possam nascer, viver, trabalhar e construir o seu futuro no Curral das Freiras. Porque preservar o Curral das Freiras não é apenas preservar a paisagem. É também garantir que amanhã ainda haverá pessoas para cá viver, cuidar e valorizar.

O Curral das Freiras merece futuro.