D. Nuno Brás preside ao Dia Diocesano do Catequista no Curral das Freiras

O Pavilhão do Curral das Freiras acolhe o Dia Diocesano do Catequista Discípulo-Missionário, uma iniciativa dedicada à formação, oração, partilha e celebração da missão dos catequistas. O encontro decorrerá entre as 9h00 e as 16h00 e será presidido pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O programa terá início às 9h00, com o acolhimento dos participantes, seguindo-se, pelas 9h30, a abertura e um momento de oração. Às 9h45 terá início a reflexão sobre o tema do encontro, que será retomada depois de uma pausa, pelas 11h15.

Ao longo do dia haverá ainda espaço para um momento artístico, previsto para as 12h00, proporcionando aos participantes uma oportunidade de convívio e partilha.

O momento central do encontro será a celebração da Eucaristia, às 15h00, presidida por D. Nuno Brás. Durante a celebração serão também entregues diplomas, homenagens e recordações, como forma de reconhecer o trabalho e a dedicação dos catequistas ao longo da sua missão.

Mas há mais na agenda desta segunda-feira

9h00: Inicia-se a I edição do Calheta Granfondo. Depois, às 16h00, realiza-se a cerimónia de entrega de prémios, na Ponta do Pargo.

Principais acontecimentos registados no dia 5 de outubro, Dia da Implantação da República Portuguesa, Dia Mundial da Arquitetura, Dia Mundial do Professor e Dia Mundial do Habitat:1143 - O Tratado de Zamora estabelece a independência do Reino de Portugal. É assinado por Afonso Henriques, Afonso VII de Castela e um representante do Papa.

1582 - Entra em vigor o Calendário Gregoriano estabelecido pela Bula de Gregório XIII "Inter gravissimas" de 24 de fevereiro de 1582. O calendário avança 10 dias.

1799 -- Morre, com 68 anos, o magistrado e poeta António Diniz da Cruz e Silva, autor de "O Hissope" e um dos fundadores da Arcádia Lusitana ou Ulissiponens.1864 - Nasce Louis Lumière, inventor francês e fabricante de equipamentos fotográficos, criou com o irmão Auguste uma câmara e um projetor de cinema, Cinématographe.

1880 - Morre, com 61 anos, o compositor francês de origem alemã Jacques Offenbach, autor da ópera "Os Contos de Hoffmann".

1910 - A República Portuguesa é proclamada da varanda da Câmara Municipal de Lisboa por José Relvas. Portugal soma 767 anos de independência.

1911 - Primeira tentativa de levantamento monárquico no Norte, sob o comando de Paiva Couceiro.

1950 -- Futebol: O Sporting venceu o Benfica por 8-1, no estádio José de Alvalade, em Lisboa.

1962 - Os Beatles editam o primeiro disco "Love me Do".

- Estreia de James Bond. Bond, também conhecido pelo código 007, um agente secreto fictício do serviço de espionagem britânico MI-6, criado pelo escritor Ian Fleming em 1953.

1969 - A cadeia de televisão BBC estreia a série Monty Python's Flying Circus.

1974 -- É inaugurada a primeira ponte terrestre entre a península de Macau e a ilha da Taipa, Nobre de Carvalho, conhecida também por ponte Macau-Taipa ou ponte velha, um dos últimos empreendimentos do Estado Novo no território, projetada pelo engenheiro Edgar Cardoso (1913-2000).

1980 - Eleições Legislativas em Portugal. A coligação Aliança Democrática, constituída pelo PPD, CDS e PPM, obtém a primeira maioria absoluta no Parlamento, em sufrágio livre e universal.

1983 - É inaugurado o monumento de homenagem a Bernardino Machado, duas vezes Presidente na I República, de outubro de 1915 a dezembro de 1917 e de dezembro de 1925 a maio de 1926.

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao líder sindical polaco Lech Walesa.

- O comité internacional da Cruz Vermelha anuncia a suspensão da atividade em Timor-Leste, pelas restrições impostas pela Indonésia.

1984 - É inaugurado o monumento de Coimbra a António José de Almeida, antigo Presidente da República, fundador do Partido Evolucionista e do jornal República.

1988 -- Homenagem, no Porto, a Afonso Costa, político determinante da I República. Estabeleceu o Estado laico em Portugal.

- O Chile recusa, em referendo, a permanência no poder do ditador Augusto Pinochet.

1989 - Chega a Hof, sudeste da Alemanha Federal, o primeiro "comboio da liberdade" com refugiados de países de Leste.

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Dalai Lama, líder espiritual do Tibete no exílio.

1991 - A União Soviética passa a integrar o FMI (Fundo Monetário Internacional) anuncia, em Moscovo, Rússia, o diretor executivo do FMI Charles Camdessus.

1995 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao poeta e ensaísta irlandês Seamus Justin Heaney.

1996 - Decorre, em Sarajevo, a cerimónia inaugural da residência colegial e do Parlamento da Bósnia, que integra muçulmanos, sérvios e croatas.

2000 - Queda do regime de Slobodan Milosevic, na Jugoslávia.

2002 - O presidente da Autoridade Palestiniana, Yasser Arafat, promulga uma lei aprovada pelo Conselho Legislativa Palestiniano (CLP, parlamento) em que proclama Jerusalém como capital do futuro Estado palestiniano.

2003 - Presidenciais na Tchechénia. É eleito o único concorrente, Akhmad Kadirov, chefe da administração pró-russa.

2004 - O Prémio Nobel da Física é atribuído aos norte-americanos David J. Gross, David Politzer e Frankl Wilczeck, pelos seus trabalhos de física atómica e pelos estudos sobre os aceleradores de partículas.

2005 - O Prémio Nobel da Química é atribuído ao francês Yves Chauvin e aos norte-americanos Robert H. Grubbs e Richard R. Schrock, pelas investigações na área da Química Orgânica, pelo desenvolvimento da metátese em síntese orgânica.

- Morre, com 88 anos, Álvaro Domecq y Diez, ganadero espanhol.

2006 - A Comissão Europeia adota as novas disposições em matéria de segurança para as viagens de avião, como a restrição de transporte de líquidos a bordo.

- O escritor Wanhenga Xito, pseudónimo do deputado Mendes de Carvalho, a bailarina Ana Guerra Marques e a Banda Maravilha vencem o Prémio Nacional de Cultura e Artes de Angola.

2008 - Pelo menos 65 pessoas morrem e mais de 100 ficam feridas num sismo no sul do Quirguistão, perto da fronteira com a China.

2010 -- Morre, com 77 anos, no centenário da República, o general Hugo Manuel Rodrigues dos Santos, militar de Abril e antigo presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol e da Assembleia Geral da Associação de Basquetebol de Lisboa.

- O Prémio Nobel da Física é atribuído aos pesquisadores russos Andre Geim e Konstantin Novoselov, da Universidade de Manchester, Reino Unido, responsáveis pela descoberta do grafeno, a forma bidimensional do carbono.

2011 - A Academia Sueca distingue com o Prémio Nobel da Química o cientista israelita Daniel Shechtman pela sua descoberta de quasi-cristais (fundamentalmente modificou a conceção de um sólido para os químico)

-- Morre, com 66 anos, Steve Jobs, cofundador, presidente e diretor executivo da Apple Inc. e diretor executivo da empresa de animação por computação gráfica Pichar.

2012 -- Morre, com 87 anos, Claude Pinoteau, realizador francês que revelou as atrizes Isabelle Adjani e Sophie Marceau.

2014 - Milhares de professores desfilam em Lisboa, para contestar a política do Governo para a Educação e pedir a demissão do ministro da Educação Nuno Crato.

2015 -- Morre, com 67 anos, Henning Mankell, escritor sueco, mais conhecido pelos seus romances policiais.

- Morre, com 65 anos, Chantal Akerman, realizadora belga, autora de filmes como "A cativa", "Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles" e "Os encontros de Anna".

2017 -- O distrito de Mocímboa da Praia na província moçambicana de Cabo Delgado, rica em gás, é alvo de um ataque atribuído a uma rede de extremistas de inspiração islâmica.

-- Morre, com 86 anos, Armando Anjos, artista plástico, nome da pintura figurativa contemporânea.

- Morre, com 86 anos, o realizador de cinema António de Macedo.

- Morre, com 70 anos, Anne Wiazemsky, atriz e escritora francesa de origem alemã, ex-companheira do cineasta Jean-Luc Godard e protagonista dos seus filmes "Fim-de-semana" (1967), "Le Gai Savoir" (1969) e "Tudo Vai Bem" (1972), revelada pela atuação em "Peregrinação Exemplar", de Robert Bresson (1966).

- Morre, com 82 anos, Ruth Escobar, atriz e produtora natural do Porto, conhecida pela sua carreira no Brasil.

2018 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao médico congolês Denis Mukwege e à ativista de Direitos Humanos iraquiana Nadia Murad.

2019 - O bispo Tolentino Mendonça torna-se cardeal numa cerimónia no Vaticano. É o 6.º Cardeal português deste século e o 46.º da história.

- Morre, com 62 anos, Philippe Vandevelde, que assinava com o pseudónimo Philippe Tome, autor belga de banda desenhada, um dos pais de "Spirou".

2020 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos cientistas norte-americanos Harvey J. Alter e Charles M. Rice e ao britânico Michael Houghton, pela "contribuição decisiva para a luta contra a hepatite transmitida pelo sangue, um grande problema de saúde global que provoca cirrose e cancro do fígado em pessoas de todo o mundo".

2021 - A Academia sueca atribui o Prémio Nobel da Física ao Japonês-americano Syukuro Manabe, ao alemão Klaus Hasselmann e ao italiano Giorgio Parisi, pelos contributos pioneiros na compreensão dos sistemas físicos complexos, na área do clima.

- O ciclista João Matias sagra-se vice-campeão nos Europeus de ciclismo de pista, em Grenchen, Suíça, conquistando a primeira medalha lusa na prova.

-- Morre, com 81 anos, o escritor Cristóvão de Aguiar. Venceu, entre outros, o Prémio Ricardo Malheiros da Academia das Ciências de Lisboa, o Grande Prémio de Literatura Biográfica da Associação Portuguesa de Escritores/Câmara Municipal do Porto e o Prémio Literário Miguel Torga/Cidade de Coimbra. Em 2001 foi agraciado com a Ordem do Infante D. Henrique.

2022 -- O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulga a anexação à Rússia das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, de acordo com dois decretos publicados no portal oficial russo de informações jurídicas.

- A Federação Portuguesa de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol incluem a Ucrânia na candidatura para o Mundial2030 de futebol, oficializam as federações dos dois países ibéricos em conferência de imprensa, na sede da UEFA.

- O Sporting conquista a Supertaça feminina de râguebi após vencer a AEES Agrária, por 31-10, no Jamor, em Lisboa, juntando o primeiro troféu da época 2022/23 aos títulos de campeãs nacionais e Taça de Portugal da época anterior.

- A AJM/FC Porto, campeã nacional, conquista pela quarta vez consecutiva a Supertaça feminina de voleibol, ao derrotar o Leixões vencedor da Taça de Portugal, por 3-2, em Santo Tirso, Porto.

2023 - O Prémio Nobel da Literatura de 2023 é atribuído ao dramaturgo, ficcionista e poeta norueguês Jon Fosse, pelas suas "peças inovadoras e prosa que dá voz ao indizível".

- Morre, com 72 anos, Miguel Reis, advogado e jornalista, passou pelo Jornal de Notícias, A Luta, Portugal Hoje e RDP Internacional. Um dos fundadores da Associação dos Jornalistas Europeus, e membro do Conselho de Imprensa e da Alta Autoridade para a Comunicação Social.

2025 - Após terem sido detidos e repatriados de Israel, quatro ativistas portugueses na flotilha humanitária Global Sumud, entre eles a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, regressam a Lisboa, depois de terem estado detidos em Israel.

Este é o ducentésimo septuagésimo nono dia do ano. Faltam 87 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "Eduquemos cidadãos, não príncipes". Bernardino Machado (1851-1944), político português, presidente da República.