MILAE permite aos municípios acompanhar idosos isolados através do telefone

A GNR iniciou, no dia 1 de Outubro, a operação Censos Sénior, uma iniciativa que permite sinalizar pessoas idosas que vivem sozinhas ou em situação de isolamento.

Na Região Autónoma da Madeira, existem 10.343 pessoas com 65 ou mais anos a viver sozinhas, de acordo com os dados dos Censos 2021, do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Neste contexto, a HoneCraft desenvolveu a MILAE, uma solução que permite a cada câmara municipal estabelecer contactos regulares com os idosos sinalizados. Através de uma simples chamada telefónica, a pessoa pode atender e conversar, sendo a equipa de acção social alertada sempre que seja detetada alguma situação que suscite preocupação.

A solução pretende facilitar o acompanhamento de idosos sem exigir a instalação de novos equipamentos, uma vez que os utilizadores necessitam apenas do telefone que já possuem.

"A inteligência artificial pode ser muito mais do que uma ferramenta para aumentar produtividade dentro de uma empresa. Pode ser uma forma de aproximar os serviços públicos das pessoas. Há milhares de pessoas que não usam aplicações, não entram em portais e não respondem a canais digitais. Mas atendem o telefone. É aí que queremos estar", refere Tiago Nunes, fundador da MILAE e CEO da HoneCraft, a empresa detentora da MILAE, em nota à imprensa.

A MILAE foi distinguida, no passado dia 29 de Setembro, em Lisboa, com o prémio Excellence in Data & AI 2026, na categoria Natural Language & Conversational AI. Os prémios são promovidos pela DSPA (Data Science Portuguese Association) e pela GoingNext. Na mesma edição foram distinguidos projectos do Millennium bcp, da Fidelidade, dos CTT, da E‑REDES e da SPMS, entre outros.

A HoneCraft, Lda. é uma startup portuguesa com sede em Lisboa e estatuto de startup reconhecido pela Startup Portugal. Desenvolve a MILAE, uma solução de inteligência artificial conversacional que ajuda municípios e a Administração Pública a acompanhar pessoas por telefone e a perceber onde é necessária atenção humana.