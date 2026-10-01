Governo aprova aumento de 50 euros no complemento solidário para idosos

O primeiro-ministro anunciou hoje um aumento de 50 euros no complemento solidário para idosos (CSI) em 2027, para os 720 euros.

Aos jornalistas, no final do Conselho de Ministro realizado na cidade da Guarda, o primeiro-ministro disse que "o aumento será de 50 euros e, portanto, o valor de referência passará para 720 euros".

O programa do Governo prevê atingir em 2029 os 870 euros, sendo que, atualmente, está nos 670 euros, valor que vai aumentar para os 720 euros em 2027.