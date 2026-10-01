Violência doméstica contra idosos merece "especial atenção"

O aumento da violência doméstica contra idosos, designadamente nas situações em que os filhos são os agressores dos pais, está a preocupar a PSP, que diz ser um crime que "merece especial atenção".

"Merecem uma especial atenção os crimes de violência doméstica. Temos assistido a um aumento das denúncias que são reportadas da violência filioparental, aquela que é cometida de filhos contra pais", disse o chefe da Divisão de Prevenção Criminal e Policiamento de Proximidade da PSP em entrevista à agência Lusa.

Hugo Guinote explicou que estas vítimas têm uma idade mais avançada, entre 70 e 75 anos, e os agressores são filhos adultos que na maioria vivem com os pais na mesma casa e muitas vezes em contextos de dependência económica, além de consumirem álcool ou drogas, o que "potencia os episódios de violência".

"Há uma certa autocensura por parte dos pais em apresentar estas denúncias, mas o que nos preocupa é que neste momento esta tipologia já representa aproximadamente 40% a 45% das denúncias de violência doméstica", salientou.

Entre os crimes contra idosos, a violência doméstica representa aproximadamente 10%, segundo o responsável.

"Não deixa de ser um fator preocupante porque potencia um desfecho mais traumático para a pessoa idosa, colocando em risco a sua integridade física, uma vez que ocorre num contexto de intimidade, dificulta o trabalho proativo que as forças de segurança vão fazendo", frisou Hugo Guinote.

O chefe da Divisão de Prevenção Criminal e Policiamento de Proximidade da PSP afirmou também que os pais têm dificuldade em denunciar os filhos, tendo em conta que sentem o dever de os proteger enquanto tutores com o dever de providenciar tudo aquilo que necessitam.

Mas, acrescentou, "simultaneamente sentem-se culpados porque interiorizaram que falharam enquanto pais no processo de acompanhamento e de educação dos filhos".

Hugo Guinote considerou que esta situação é determinante para um adiar da apresentação de denúncia o que faz "aumentar o risco que as próprias pessoas correm" e apelou para que outros familiares e vizinhos que percecionem a existência de contextos de violência doméstica contra idosos, sobretudo de agressões de filhos contra pais, "denunciem imediatamente às forças de segurança para que a polícia possa atuar o mais rapidamente possível".

O oficial afirmou ainda que a PSP tem equipas de proximidade e apoio à vítima que acompanham estes idosos num duplo contexto, enquanto vítimas de violência doméstica e ao abrigo do programa Apoio 65 -- Idosos em Segurança, uma iniciativa do Ministério da Administração Interna criada para proteger a população sénior, com foco especial nos idosos que vivem isolados ou em situação de maior vulnerabilidade social.

"No âmbito deste programa, as nossas equipas vão sinalizando os casos que vão sendo reportados e vão procurando através de visitas regulares ou de contactos à distância quando isso é viável. Vamos fazendo estes contactos por forma a monitorizar o grau de risco que resulta da situação de cada idoso", concluiu.