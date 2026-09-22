Freguesias receberão telefones SIRESP em breve

O ministro da Coesão Territorial afirmou hoje que os telefones SIRESP serão distribuídos "em breve" às freguesias, para que possam responder melhor a situações extremas como tempestades, ao contrário dos prometidos geradores, cujo concurso ficou deserto.

Numa audição parlamentar na Comissão do Poder Local, Manuel Castro Almeida afirmou ainda que o concurso para apetrechar freguesias com telefones satélite já está feito e em análise pelo Tribunal de Contas (TdC).

"Se o visto do TdC vier a horas, vamos ter condições de ter, até 31 de dezembro, o Starlink disponível", acrescentou.

Os telefones SIRESP foram já comprados e serão distribuídos "em breve", mas no caso dos geradores o concurso ficou deserto.

"Infelizmente. Abrimos o concurso e não houve concorrentes para o concurso. Talvez porque não haja capacidade para fazer uma entrega tão grande, uma encomenda muito grande. Vai ter que ser repetido, evidentemente", disse Castro Almeida.

A decisão de dotar cada freguesia de um telefone SIRESP, de um telefone satélite e de um gerador foi tomada na sequência das tempestades do início do ano, durante a qual vários pontos do território ficaram isolados devido à destruição causada pelas intempéries, nomeadamente sem comunicações e energia, além de vias intransitáveis.