Documentário conta tragédia vista por socorristas e voluntários após duplo sismo na Venezuela

O documentário "Latidos bajo los escombros" (Batimentos cardíacos sob os escombros) foi apresentado com histórias de coragem, empatia e resiliência contadas por socorristas e voluntários após o duplo sismo de 24 de junho.

O documentário, de 80 minutos, que estará disponível na plataforma Amazon Prime a partir de 30 de setembro, pretende homenagear e agradecer aos socorristas venezuelanos e estrangeiros que, desafiando o perigo, deram tudo para resgatar os sobreviventes.

"É um trabalho sério, feito sempre com respeito, o que para nós é muita importância, e não nos focamos em sensacionalismo (...). Gravado com paixão, mística e com profissionalismo", disse na quinta-feira o diretor.

Óscar Rivas Gamboa falava à Lusa em Cinepic La Candelária, na capital venezuelana, Caracas, onde decorreu a apresentação do documentário aos jornalistas.

"Eu sentia que tinha um compromisso desde há 25 anos [trágicas enxurradas de Vargas, agora La Guaira], cujo registo foi muito escasso. Obviamente, hoje em dia, qualquer pessoa pode usar um dispositivo móvel com câmara e gravar vídeo, mas nem toda a gente lhe dá a mesma abordagem. E acaba-se por ir para o sensacionalismo e o superficial", disse o cineasta venezuelano .

Rivas Gamboa explicou ainda que o objetivo é não esquecer o que aconteceu e precisou que foi necessário trabalhar com planos, recolher testemunhos, fazer enquadramentos perfeitos, usar drones, sempre dando prioridade ao respeito pelas pessoas.

"Obviamente que houve percalços, porque estávamos a trabalhar em direto [com imagens ao vivo] e muitas pessoas não queriam aparecer em câmara até perceberem quem éramos e o tipo de trabalho que estávamos a fazer", frisou.

O documentário vai além da devastação e mostra o trabalho de bombeiros, peritos, voluntários e equipas venezuelanos e estrangeiros que participaram nos trabalhos de busca e de resgate, e que se arriscaram a entrar nos escombros quando ainda existia a possibilidade de encontrar sobreviventes, reconstruindo, desde o olhar dos protagonistas, as horas mais críticas da emergência em La Guaira, o estado mais afetado pelo duplo sismo.

"Os nossos, com as próprias mãos e a esperança. Os irmãos estrangeiros, com ferramentas e boa vontade. Mas todos unidos por um mesmo objetivo: salvar vidas", explica o jornalista Deivis Ramírez Miranda no início do documentário.

"Latidos bajo los escombros", que conta ainda com a participação do conhecido jornalista Eduardo Rodríguez Giolitti, é uma produção executiva de Omar Alzahabi e Víctor González Méndez, com câmara de Leonardo Pérez, e direção de fotografia de Saúl Torres.

O duplo sismo de 24 de junho causou danos graves em infraestruturas, feridos e vítimas mortais em sete estados da Venezuela: Caracas, Miranda, Arágua, Carabobo, Lara, Yaracuy e La Guaira.

Segundo o último balanço atualizado divulgado pelas autoridades, 6.509 pessoas morreram e 226.696 feridos foram assistidos nos hospitais venezuelanos depois dos sismos.

Entre as vítimas mortais, há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.