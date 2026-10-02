Santa Maria Manuela já saiu rumo às Desertas

O Santa Maria Manuela já deixou esta sexta-feira o Cais 6 do Porto do Funchal, dando início à primeira etapa da Expedição Madeira Ocean 2026.

A embarcação segue agora em direcção às Ilhas Desertas, onde as equipas científicas vão iniciar os trabalhos de investigação previstos nesta expedição.

A operação, que decorre até 28 de Outubro, reúne cerca de 200 participantes, mais de 10 embarcações e equipas nacionais e internacionais, com o objectivo de aprofundar o conhecimento sobre os ecossistemas marinhos da Madeira, Porto Santo e Desertas.

Mar da Madeira em estudo durante 28 dias Cerca de 200 participantes, 34 entidades, mais de 10 embarcações e equipas científicas nacionais e internacionais vão passar 28 dias a estudar os ecossistemas marinhos da Região Andreia Correia , 02 Outubro 2026 - 10:52

O DIÁRIO vai acompanhar a expedição até o próximo domingo. Leia mais na edição impressa de amanhã.