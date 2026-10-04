Mau tempo na Catalunha faz duas mortes e corta a energia a milhares de pessoas

Duas pessoas morreram hoje em Barcelona devido à tempestade que se faz sentir naquela região espanhola da Catalunha que já deixou milhares de pessoas sem energia elétrica e obrigou ao cancelamento dos comboios de alta velocidade.

As chuvas torrenciais que estão a afetar a Catalunha, no nordeste de Espanha, provocaram a morte de duas pessoas na região de Barcelona, uma no Município de Tordera, e outra no de Montornès del Vallès, anunciaram os Bombeiros da Generalitat.

O presidente catalão, Salvador Illa, confirmou pela manhã a morte da primeira vítima, do Município de Tordera, na rede social X, enquanto apresentou as condolências à família.

A segunda vítima mortal, segundo os bombeiros, era uma pessoa que estava desaparecida há várias horas em Montornès del Vallès.

Segundo a TV3, a vítima de Tordera estava num acampamento quando um muro desabou sobre ela e, a de Montornès del Vallès, é um homem que terá descido à garagem de sua casa, tendo ficado retido.

O presidente catalão, Salvador Illa sublinhou ainda que "a situação continua complicada, sobretudo em metade da zona norte da Catalunha", pedindo às pessoas que "tenham a máxima prudência e sigam as instruções" das autoridades.

O mau tempo desta noite provocou, igualmente, o corte de energia a 17.654 pessoas, maioritariamente em Barcelona, mas também em municípios vizinhos da sua área metropolitana.

Segundo dados da Proteção Civil, até às 09:30 de hoje, a tempestade provocou aproximadamente 220 interrupções na rede elétrica.

Os municípios mais afetados são Barcelona, com 4.299 clientes sem energia, Badalona, com 3.056, e Santa Coloma de Gramenet, com 1.141.

A proteção Civil deixou a garantia que há equipas no terreno a trabalhar para restabelecer a energia nas áreas afetadas.

A tempestade obrigou ainda ao cancelamento dos comboios de alta velocidade e, na manhã de hoje, já tinham sido suspensas três viagens, duas com destino a Madrid e origem em Barcelona.

Segundo informação da Renfe -- empresa pública espanhola de transportes ferroviários --, os comboios com origem em Barcelona-Sants não estão a sair e os que deveriam chegar a essa estação, estão a terminar o percurso na estação de Tarragona.

Segundo a Renfe, além dos comboios de alta velocidade, ao longo do dia de hoje poderá haver alteração nos serviços ferroviários de intercidades.

A Renfe assegura que está a contactar os passageiros, através dos canais habituais para informações e alterações de viagens.