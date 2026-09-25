Ataque com faca em abadia na Polónia faz um morto e quatro feridos

Um cidadão ucraniano foi detido após um ataque com faca numa abadia no leste da Polónia que provocou um morto e quatro feridos, três dos quais em estado grave, anunciou ontem a polícia.

"Os agentes detiveram o cidadão estrangeiro de 31 anos", anunciou a polícia do distrito de Jaroslaw, em comunicado, acrescentando que o suspeito tinha ferido quatro homens e uma mulher com uma faca.

Porta-vozes da polícia e da procuradoria confirmaram a morte de uma das vítimas que foram transportadas para o hospital, segundo as autoridades policiais.

Uma porta-voz da procuradoria distrital indicou que procuradores regionais e distritais foram enviados para o local do ataque, onde decorrem "procedimentos intensivos" de investigação.

As motivações do suspeito permanecem desconhecidas.

A Polónia, membro da NATO e da União Europeia (UE), tem acusado repetidamente a Rússia de atos de sabotagem desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, alguns dos quais alegadamente com o envolvimento de cidadãos estrangeiros.

O país tornou-se um dos principais centros logísticos para o transporte de ajuda militar e humanitária ocidental destinada à Ucrânia.

No início deste mês, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, alertou que uma intensificação dos ataques russos na Ucrânia nas semanas seguintes poderia afetar também a Polónia.