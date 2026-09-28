Supernova coroado vencedor da VIII Regata Porto Santo Line

O Supernova, de Jorge Neves, do Clube Naval do Funchal, foi o grande vencedor da VIII Regata Porto Santo Line, ao conquistar o primeiro lugar da classificação geral ORC.

A edição de 2026 encerrou oficialmente na passada sexta-feira, 25 de Setembro, com a cerimónia de entrega de prémios realizada no Naval Beach Club, reunindo velejadores, organização e parceiros da prova.

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Na classificação geral ORC, o segundo lugar pertenceu ao Guanche, de Fidélio Gomes, também do Clube Naval do Funchal, que venceu ainda a Classe ORC C. O Prodigal Daughter, de Pedro Galvão, completou o pódio da geral, terminando igualmente na segunda posição da respectiva classe.

Na Classe Promoção, a vitória foi para o Faraway, de Mircea Angrel, do CAVMA. O Logosevê, de Rui Jorge Fernandes, terminou no segundo lugar, enquanto o Vadio IV, de Hoo-Yu Man, do Clube Naval do Funchal, foi terceiro.

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A VIII Regata Porto Santo Line contou com 12 embarcações e foi disputada em duas etapas entre a Madeira e o Porto Santo.

A organização esteve a cargo do Clube Naval do Funchal e da Associação Regional de Vela da Madeira, em parceria com a Porto Santo Line. A edição contou ainda com o apoio do Clube Naval do Porto Santo, da Marina Porto Santo e da Brisa Maracujá.

'Supernova' venceu a VIII Regata Porto Santo Line O 'Supernova', de Jorge Neves, do Clube Naval do Funchal, venceu a classificação geral ORC da VIII Regata Porto Santo Line, que terminou ontem depois de duas etapas entre a Madeira e o Porto Santo.

A entrega de prémios marcou o encerramento de mais uma edição da prova, que voltou a ligar as duas ilhas através da vela de cruzeiro.