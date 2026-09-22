Motociclista de 20 anos ferido em Câmara de Lobos
Colisão com automóvel ocorreu junto ao Cemitério Municipal
Um jovem motociclista, de 20 anos, ficou ferido esta manhã na sequência de uma colisão ocorrida na Rua Padre Pita Ferreira, nas imediações do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos.
O acidente ocorreu ao amanhecer, quando o motociclista embateu na traseira de um ligeiro de passageiros que se encontrava a efectuar uma manobra de estacionamento.
O alerta foi dado cerca das 8h00. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizaram uma ambulância de socorro e três operacionais para o local.
A vítima, considerada ferido leve, apresentava escoriações e queixava-se de dores num membro inferior. Foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.
A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.
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