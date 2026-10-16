PSP regista 63 acidentes e 15 detidos na Madeira numa semana

A PSP registou 63 acidentes rodoviários na Região entre 9 e 15 de Outubro. Os sinistros provocaram 21 feridos ligeiros e um ferido grave, sem vítimas mortais, de acordo com os dados provisórios divulgados pelo Comando Regional da Madeira.

O Funchal foi o concelho com mais acidentes, num total de 22, seguido de Santa Cruz, com 15. Ribeira Brava teve cinco ocorrências e Santana e Ponta do Sol registaram quatro cada. Câmara de Lobos e Machico contabilizaram três acidentes, enquanto Porto Moniz, São Vicente e Porto Santo tiveram dois cada. A Calheta registou um.

Por tipologia, a maioria dos acidentes foi colisão: 47. Foram ainda registados 13 despistes e três atropelamentos. O único ferido grave ocorreu no concelho da Ponta do Sol. Os 21 feridos ligeiros distribuíram-se pelo Funchal (12), Câmara de Lobos (dois), São Vicente (um), Santa Cruz (cinco) e Porto Santo (um).

Nas operações de fiscalização rodoviária, a PSP deteve 15 pessoas: oito por condução sob o efeito do álcool, duas por condução sem habilitação legal, uma por condução com a carta apreendida, três por desobediência relacionada com a apreensão de veículos e uma por recusa em realizar testes para detecção de substâncias psicotrópicas.

A PSP ressalva que os dados são provisórios, uma vez que alguns acidentes são comunicados às autoridades depois do envio da informação.