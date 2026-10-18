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Vandalismo em restaurante já provocou prejuízos de milhares de euros

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Foto DR

Um estabelecimento de restauração situado na Avenida do Infante, no Funchal, tem sido alvo de sucessivos actos de vandalismo, alegadamente praticados pelo mesmo indivíduo, ao longo dos últimos meses.

Os danos provocados ascendem já a cerca de cinco mil euros, segundo apurou o DIÁRIO. A situação tem motivado várias queixas junto da Polícia de Segurança Pública (PSP) e inclui danos nas instalações e episódios de comportamento agressivo para com os funcionários.

Vídeo DR

Leia a edição impressa de hoje do DIÁRIO.

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