Governo Lula promete alívio a bares e restaurantes em reação a Flávio no final da campanha

O Governo Lula da Silva prometeu hoje um alívio ao setor de eventos, como bares, restaurantes e casas de show, após Flávio Bolsonaro prometer retomar um programa que socorreu o setor durante a pandemia.

Na prática, o Palácio do Planalto vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para perdoar dívidas tributárias de empresas de pequeno porte do setor de eventos.

Em outra frente, essas empresas poderão ainda acessar uma linha de crédito com juros reduzidos e subsidiados a ser ofertados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O anúncio, feito hoje pela equipa de Governo e da campanha do presidente Lula da Silva, sem previsão de quando de fato o projeto de lei será enviado ao Congresso, ocorre a poucos dias da segunda volta das eleições presidenciais, que será decidida no próximo domingo.

A medida também foi anunciada três dias após o adversário do petista, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, fazer promessa de campanha ao setor.

Flávio anunciou, caso eleito, que retomará um programa de deduções fiscais, extinto em abril de 2025, que socorreu os setores de eventos e festas impactados pela Covid-19.

Criado em 2022, o chamado "Perse" (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) teve impacto superior a 50 mil milhões de reais, cerca de 8,87 mil milhões de euros no câmbio atual, até o seu encerramento.