Previsão de chuva para esta quarta-feira
Saiba como vai estar o tempo hoje
O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 30 de Setembro, céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.
O vento estará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir da tarde.
Está prevista uma pequena descida de temperatura, em especial nas terras altas da ilha da Madeira.
No Funchal o tempo não estará muito diferente. O céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros e vento fraco (inferior a 15 km/h).
Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a partir da tarde e na costa sul de sul/sudoeste com 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.