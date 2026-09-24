Ministro destaca proximidade entre a Venezuela e a Madeira

O ministro dos Transportes e Infra-estruturas da Venezuela, Francisco Garcês, destacou a proximidade histórica e afectiva entre o povo venezuelano e a Madeira, após receber o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos.

“O povo da Venezuela tem uma grande proximidade com a Madeira. Todos nós conhecemos alguém que veio da Madeira”, afirmou o governante, recordando a sua própria ligação à Região. “O meu pai nasceu na Ribeira Brava. É também a terra da família do meu pai e tenho uma ligação muito forte”, acrescentou.

Francisco Garcês manifestou o desejo de ver reforçados os intercâmbios entre os dois países, considerando que tanto a Madeira como a Venezuela têm conhecimento e oportunidades para partilhar.

O ministro mostrou-se disponível para receber contributos de empresas madeirenses, nomeadamente nas áreas da construção e da tecnologia.

O governante apontou ainda a possibilidade de serem criados intercâmbios e estágios para estudantes, incluindo luso-descendentes que pretendam estudar ou completar parte da sua formação na Madeira.

Para ler amanhã na edição impressa do DIÁRIO, declarações exclusivas.