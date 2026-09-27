Cerca de 150 mil pessoas assistem a missa do Papa no santuário de Lourdes

O Papa Leão XIV foi hoje recebido por cerca de 150 mil fieis no santuário católico de Lourdes, França, onde celebra uma missa e deverá reunir-se mais tarde com vítimas de abuso sexual por parte do clero.

Centenas de autocarros com peregrinos chegaram a Lourdes ao início do dia, numa fila que se estendia por quilómetros.

Os peregrinos aplaudiram e acenaram quando Leão XIV chegou no seu papamóvel antes da missa.

Um dos momentos mais esperados de hoje é o encontro, à porta fechada, previsto para o final do dia, com sete vítimas de abusos sexuais na Igreja em França.

Declarações de Leão XIV sobre este assunto são muito aguardadas, uma vez que ainda não se pronunciou sobre o tema desde a sua chegada a França, na sexta-feira.

Há cinco anos, um relatório estimou em 330.000 o número de vítimas menores de abusos na Igreja francesa desde 1950.

O líder da Igreja católica chegou a Lourdes no sábado à noite, vindo de Paris, e rezou imediatamente no interior da Gruta das Aparições, tendo bebido da nascente, e, antes da missa, reuniu-se com os bispos franceses.

Em Lourdes, o santuário católico francês associado a curas milagrosas e que é agora também um local de cura para sobreviventes de abuso sexual por parte do clero, Leão XIV pronunciou-se hoje contra a eutanásia e a morte medicamente assistida.

Durante a sua visita de quatro dias a França, Leão XIV tem apelado repetidamente a um renovado respeito pela vida, em consonância com o ensinamento católico de que toda a vida humana deve ser protegida e defendida desde a conceção até à morte natural.

Lourdes tornou-se um importante destino de peregrinação depois de a Igreja Católica ter reconhecido oficialmente as visões da Virgem Maria relatadas por uma jovem em 1858.

O local, próximo da fronteira com Espanha, atrai milhões de peregrinos todos os anos, especialmente fiéis doentes e com deficiência, que esperam uma cura graças à famosa água da nascente na gruta de Lourdes, onde as aparições terão ocorrido.

Segundo os dados divulgados pelo Vaticano, além dos cerca de 150.000 fiéis nesta missa ao ar livre em Lourdes, mais de um milhão de pessoas foram ao encontro do Papa em Paris e em Saint-Denis na sexta-feira e no sábado.