Exposição marca arranque das comemorações do Estado-Maior-General das Forças Armadas

Arrancaram esta tarde, no Funchal, as comemorações do 52.º aniversário do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), com a inauguração da exposição 'Juntos por Portugal', instalada na Câmara Municipal do Funchal.

A ocasião contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, bem como do representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz desembargador Paulo Barreto, entre outras entidades civis e militares.

A inauguração da exposição marcou o início de um programa de três dias de comemorações, que decorre na Madeira até domingo, dia 4 de outubro, assinalando os 52 anos do EMGFA.

As iniciativas prosseguem amanhã, dia 3, com uma cerimónia militar no Cais 8, às 11 horas. Já à noite, pelas 21h30, o Parque de Santa Catarina recebe um concerto da Banda da Armada com Vânia Fernandes, num momento aberto ao público que integra igualmente as celebrações do aniversário do EMGFA.

O programa encerra no domingo, dia 4 de outubro, com uma missa de sufrágio na Sé do Funchal, às 10h30.

As comemorações pretendem assinalar o percurso do Estado-Maior-General das Forças Armadas e aproximar a instituição militar da população, através de diferentes iniciativas abertas à comunidade.