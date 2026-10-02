Exposição marca arranque das comemorações do Estado-Maior-General das Forças Armadas
'Juntos por Portugal' abriu hoje o programa, que prossegue amanhã com cerimónia militar e concerto no Parque de Santa Catarina
Fotografias capturadas pelo fotojornalista Hélder Santos, da ASPRESS
Arrancaram esta tarde, no Funchal, as comemorações do 52.º aniversário do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), com a inauguração da exposição 'Juntos por Portugal', instalada na Câmara Municipal do Funchal.
A ocasião contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, bem como do representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz desembargador Paulo Barreto, entre outras entidades civis e militares.
A inauguração da exposição marcou o início de um programa de três dias de comemorações, que decorre na Madeira até domingo, dia 4 de outubro, assinalando os 52 anos do EMGFA.
Funchal acolhe 52.º aniversário do Estado-Maior-General das Forças Armadas
Programa detalhado das comemorações será divulgado mais próximo da data
As iniciativas prosseguem amanhã, dia 3, com uma cerimónia militar no Cais 8, às 11 horas. Já à noite, pelas 21h30, o Parque de Santa Catarina recebe um concerto da Banda da Armada com Vânia Fernandes, num momento aberto ao público que integra igualmente as celebrações do aniversário do EMGFA.
O programa encerra no domingo, dia 4 de outubro, com uma missa de sufrágio na Sé do Funchal, às 10h30.
As comemorações pretendem assinalar o percurso do Estado-Maior-General das Forças Armadas e aproximar a instituição militar da população, através de diferentes iniciativas abertas à comunidade.