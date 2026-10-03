Idoso suspeito de disparar contra outro por engano detido em Vila Real de Santo António

Um homem de 72 anos, suspeito de tentativa de homicídio e posse de arma proibida, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por disparar uma arma por engano contra outro, em Vila Real de Santo António.

O caso ocorreu em 10 de julho, numa zona rural daquele concelho algarvio, do distrito de Faro, num contexto de "conflito de vizinhança" relacionado com uma disputa de terras, indicou hoje a PJ em comunicado.

Segundo a polícia de investigação criminal, a vítima, de 71 anos, conduzia uma viatura num acesso à propriedade do detido, quando foi atingida por um disparo de arma de fogo efetuado frontalmente e a curta distância.

O homem terá sido "atingido por engano", uma vez que circulava numa viatura idêntica à da pessoa com quem o suspeito mantém um conflito de vizinhança, lê-se na nota.

A PJ adianta que, apesar da proximidade do disparo, efetuado com uma espingarda caçadeira, a vítima não sofreu ferimentos, uma vez que o vidro frontal da viatura resistiu ao impacto.

A investigação permitiu esclarecer as circunstâncias do caso e recolher elementos probatórios, entre os quais uma espingarda caçadeira, presumivelmente utilizada no crime, refere.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Real de Santo António.