Detido suspeito de coação e violação de maior acompanhado em Valongo

Um homem de 64 anos foi detido por suspeita de ter coagido e violado uma vítima maior acompanhada na residência desta, no final de setembro, em Valongo, no distrito do Porto, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) refere que o detido é suspeito da autoria dos crimes de coação sexual e violação.

Segundo a PJ, a denúncia foi feita por um familiar da vítima, "tendo sido realizadas, de imediato, diligências de obtenção de prova que permitiram contextualizar os atos abusivos de cariz sexual praticados contra a vítima, maior acompanhado, na sua residência".

O detido, aponta a PJ, familiar da tutora da vítima, aproveitou-se "do ascendente e da manifesta relação de confiança e influência" que tinha sobre vítima, assim como sobre o restante agregado familiar, e "decidiu submetê-la a práticas sexuais abusivas com o pretexto de iniciá-la na vida sexual".

O homem vai ser, hoje, presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.