Incêndio em Santo António entra em fase de rescaldo

O incêndio em mato que deflagrou esta segunda-feira em Santo António, no Funchal, entrou em fase de rescaldo, segundo os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Segundo a RTP Madeira, um homem de nacionalidade israelita foi identificado e detido pela PSP na sequência do incêndio.

De acordo com a mesma fonte, o fogo terá começado numa queimada não autorizada que se descontrolou e atingiu alguma dimensão, chegando a aproximar-se de habitações.

Meio aéreo e 40 operacionais no combate às chamas em Santo António No combate ao incêndio que deflagrou no Caminho da Barreira, em Santo António, estão mobilizados 40 operacionais de quatro corporações de bombeiros, apoiados por 11 viaturas e pelo meio aéreo do Serviço Regional de Protecção Civil.

As chamas chegaram também a atingir uma zona de canavieiras nas imediações da Escola Básica com Pré-Escolar do Boliqueime, embora não tenha sido registado risco para o estabelecimento de ensino.

Bombeiros combatem incêndio em mato em Santo António Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão, neste momento, a combater um incêndio em mato que deflagrou no Caminho da Barreira, em Santo António, no Funchal.

Ao início desta noite, permaneciam no terreno 15 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal, apoiados por sete viaturas, para as operações de rescaldo e vigilância da zona, de forma a prevenir eventuais reacendimentos.

Até ao momento, não há, ao que tudo indica, danos a registar.