Funchal acolhe 52.º aniversário do Estado-Maior-General das Forças Armadas

O Funchal vai receber, entre 2 e 4 de Outubro, as comemorações do 52.º aniversário do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), anunciou o organismo. A iniciativa decorrerá em paralelo com o exercício militar ATLAS 26.

Sob o mote “Na Pérola do Atlântico, Juntos por Portugal”, o programa prolonga-se por três dias e incluirá diversas iniciativas de carácter militar e cultural, procurando aproximar as Forças Armadas da população madeirense.

Segundo o EMGFA, a escolha da Madeira pretende também destacar a importância estratégica da Região Autónoma no quadro da defesa nacional e reforçar a ligação das Forças Armadas a todo o território português.

As comemorações coincidem com a realização do ATLAS 26, exercício militar destinado a testar a capacidade de planeamento, decisão, coordenação e resposta das Forças Armadas perante uma situação de crise.

O exercício na Madeira permitirá treinar a actuação conjunta dos três ramos das Forças Armadas — Marinha, Exército e Força Aérea — e avaliar a capacidade de resposta operacional em território nacional.

O EMGFA assinala esta quinta-feira, 3 de Setembro, o seu 52.º aniversário, tendo aproveitado a data para revelar que as celebrações deste ano terão lugar na Madeira.

O programa detalhado das comemorações será divulgado mais próximo da data.