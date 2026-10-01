Washington vai mobilizar forças para missão de defesa da NATO no Báltico

O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos anunciou hoje que vai mobilizar uma equipa especializada atualmente posicionada na Europa para apoiar a missão de defesa "Sentinela Báltica" da Aliança Atlântica.

A missão tem como objetivo o reforço das capacidades de proteção de infraestruturas submarinas e a segurança geral no Mar Báltico.

Em comunicado, os Estados Unidos indicaram que cerca de 40 fuzileiros navais do 2º Batalhão de Reconhecimento, da 2ª Divisão de Fuzileiros Navais e da 2ª Força Expedicionária de Fuzileiros Navais vão "atuar" ao lado da Brigada Costeira da Finlândia para "reforçar atividades".

A mesma nota salientou que a missão representa "um esforço de defesa coletiva integrado".

"A nossa participação na (missão) 'Sentinela Báltica' demonstra a agilidade dinâmica do Corpo de Fuzileiros Navais em projetar rapidamente capacidades especializadas onde são mais eficazes", afirmou o comandante do Corpo na Europa e em África, Daniel Shipley.

O comandante acrescentou que trabalhar "lado a lado" com os aliados finlandeses reforça a prontidão coletiva, garantindo o que disse ser fluidez operacional como uma equipa "coesa e letal" para dissuadir ameaças híbridas no litoral báltico.

O Corpo de Fuzileiros vai usar na missão pequenos sistemas aéreos não tripulados e sensores costeiros para obter dados "vitais" e auxiliar as análises realizadas pela NATO na região.