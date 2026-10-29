Activista britânico de extrema-direita considerado culpado de assediar jornalistas

O ativista britânico de extrema-direita Tommy Robinson foi ontem considerado culpado, em Londres, por assediar dois jornalistas do tabloide Daily Mail, contra os quais chegou a proferir ameaças nas redes sociais.

Tommy Robinson, cujo nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon, de 43 anos, vai conhecer a sua sentença numa audiência marcada para 16 de dezembro, permanecendo em liberdade sob fiança até essa data.

O ativista, que já cumpriu pena na prisão em diversas ocasiões, pode ser condenado até dez anos de prisão.

"É uma loucura total. Toda esta história é uma loucura total. Mas continuamos a luta", reagiu o ativista na rede social X, onde conta com 2 milhões de seguidores.

Robinson foi julgado no tribunal de Southwark, em Londres, por "assédio que gerou receio de violência" contra os jornalistas Andrew Young e Jacob Dirnhuber.

Os episódios ocorreram entre 05 e 07 de agosto de 2024, período em que o Reino Unido foi abalado por uma onda de distúrbios anti-imigrantes e islamófobos.

Suspeita-se que Tommy Robinson tenha contribuído para incitar esta violência através das redes sociais.

O ativista atacou os jornalistas, insatisfeito com uma série de reportagens do Daily Mail que descreviam as suas férias e o seu estilo de vida no Chipre, onde estava com a família no momento em que decorriam os distúrbios.

Os jurados demoraram mais de 11 horas a chegar a um veredicto.

O Daily Mail celebrou a decisão, realçando que Tommy Robinson "tentou obstruir" o seu trabalho.

"Defendemos os nossos jornalistas e a sua liberdade de informar o público sobre questões de interesse geral", acrescentou um porta-voz do jornal.

No primeiro dia da audição, em 19 de outubro, o procurador Benjamin Holt detalhou as mensagens publicadas no X ou enviadas diretamente por Tommy Robinson aos dois jornalistas.

Um dos dois jornalistas teve de abandonar a sua casa, e o outro passou a ser protegido por um agente de segurança.

O ativista anti-imigração e anti-Islão admitiu ter recorrido a detetives privados para descobrir as suas moradas, com o objetivo de os pressionar.

No entanto, contestou as acusações de assédio. Perante o tribunal, declarou ter "sentido medo" e afirmou que o Daily Mail colocou a sua família em risco ao publicar artigos sobre as suas férias no Chipre.

Antes do início do julgamento, informou, num vídeo publicado no X, que recebeu apoio financeiro do bilionário norte-americano Elon Musk para suportar os custos dos seus advogados.

Fundador, em 2009, do pequeno grupo English Defence League (Liga de Defesa Inglesa, em português), surgido no seio dos hooligans, Tommy Robinson já foi condenado várias vezes, inclusive por perturbação da ordem pública.