Elite europeia de andebol de praia já joga no Porto Santo

Porto Santo voltou a transformar-se na capital europeia do andebol de praia. Pelo quinto ano consecutivo, a ilha dourada acolhe a EHF Beach Handball Champions Cup, competição que arrancou hoje, às 10 horas, e que reúne a elite europeia da modalidade, com 32 equipas masculinas e femininas de 11 países, até domingo, 18 de outubro.

A praia do Cabeço é o centro das atenções, com três campos montados para acolher uma jornada inaugural de ritmo intenso, que contempla um total de 56 jogos agendados para hoje, prolongando-se a competição noite dentro. O espetáculo promete ser intenso, numa prova que volta a colocar Porto Santo no mapa internacional do andebol de praia.

Portugal apresenta-se com cinco representantes, três no sector masculino e dois no feminino, numa edição em que há ambições renovadas e contas a ajustar depois dos resultados alcançados em 2025.

No quadro masculino, o Nazaré BHT chega com estatuto reforçado. Campeão em título, depois de vencer o GRD Leça – SPAR na final do ano passado, numa decisão emocionante em shoot-out, o conjunto português procura prolongar o bom registo na competição. Esta será a terceira participação da formação da Nazaré, que nas duas anteriores terminou sempre no pódio, primeiro com um terceiro lugar e depois com a conquista do troféu.

Integrado no Grupo A, o campeão português terá pela frente os dinamarqueses do Aarhus Beach, os polacos do MKS Alba Sphinx Grudziądz e os neerlandeses do Hiekka Hauskaa, adversários que prometem testar desde cedo as credenciais da equipa nacional.

Também o GRD Leça – SPAR, vencedor da edição de 2024, volta a apresentar-se como candidato a uma campanha de destaque. Cabeça de cartaz do Grupo C, o emblema português vai medir forças com os espanhóis do CBMP Ciudad de Málaga, os neerlandeses do Black Lake Beach e os franceses do Frenchy’s Beach Handball.

A representação masculina portuguesa fica completa com o VRT/Lemar, que regressa depois de ter terminado no 14.º lugar na estreia, em 2025. A formação nacional integra o Grupo D, juntamente com os ingleses do London Beach Handball, os húngaros do HIR-Sat BHC e os dinamarqueses do Ry Beach, que participam pela primeira vez.

No sector feminino, Portugal conta com duas equipas e argumentos para discutir os lugares cimeiros. O GRD Leça – Love Tiles, vice-campeão em 2025, volta a entrar na competição com a ambição de dar um passo em frente e chegar ao título. A formação portuguesa está no Grupo B, onde terá como adversário de referência o The Danish Beachhandball Dream, da Dinamarca, bicampeão em 2023 e 2024. O confronto entre as duas equipas encerra a fase de grupos e poderá revelar-se determinante para as contas da qualificação.

Já a Associação Desportiva – ADG integra o Grupo A, no qual terá pela frente as espanholas do CBMP Ciudad de Málaga, atuais campeãs, as polacas do BHT Byczki Kowalewo Pomorskie e as húngaras do Tempo Donna Mamma.

Com cinco equipas portuguesas em competição, a EHF Beach Handball Champions Cup 2026 promete dias de grande intensidade desportiva na praia do Cabeço. Entre campeões em título, antigos vencedores e formações à procura de afirmação, Porto Santo volta a ser o palco de uma das mais importantes montras internacionais do andebol de praia europeu.