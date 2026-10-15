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Homem encontrado morto na Praia Formosa

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Foto Arquivo

Um homem foi encontrado morto, esta manhã, por volta das 8h30, na Praia Formosa. Várias autoridades foram chamadas ao local.

Os pormenores sobre o sucedido são escassos, mas sabe-se que, num primeiro momento, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, tendo posteriormente requerido a presença no local da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Marítima. 

A Polícia Judiciária também foi chamada a comparecer, a fim de apurar as circunstâncias em que se deu o óbito.

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