Homem encontrado morto na Praia Formosa

Um homem foi encontrado morto, esta manhã, por volta das 8h30, na Praia Formosa. Várias autoridades foram chamadas ao local.

Os pormenores sobre o sucedido são escassos, mas sabe-se que, num primeiro momento, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, tendo posteriormente requerido a presença no local da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Marítima.

A Polícia Judiciária também foi chamada a comparecer, a fim de apurar as circunstâncias em que se deu o óbito.