Mercado de Natal na Alsácia: 3 Cidades, 2 Países, Uma Viagem Mágica

Em Dezembro a Intertours sugere-lhe uma escapadinha de Natal para descobrir a magia da Alsácia e da Suíça, entre mercados iluminados, perfume a especiarias e vinho quente, ruas históricas e cenários de conto de fadas:

Com partida do Funchal no dia 8 de Dezembro e uma duração de 5 dias, este programa percorrerá alguns dos mercados mais pitorescos e antigos da Europa:

• Colmar: um dos mercados mais procurados pela sua tradição e beleza, aliado a uma cidade verdadeiramente encantadora para descobrir sem pressa.

• Estrasburgo: deixe-se envolver pelo espírito natalício entre luzes, mercados e ruas históricas com uma atmosfera festiva única.

• Basileia: o encanto continua com alguns dos melhores e mais exuberantes mercados, e um pormenor extra: os “pátios escondidos”, pátios decorados e selecionados anualmente que funcionando como pequenos oásis de Natal espalhados pela cidade.

Mercados de Natal | Alsácia – Colmar, Basileia e Estrasburgo

Preço: desde 785€ por pessoa (quarto duplo)

Partida: Funchal

Data: 8 de Dezembro

Duração: 5 dias / 4 noites

Itinerário: Basileia, Colmar, Estrasburgo

O preço é por pessoa em quarto duplo e inclui voo Funchal/Basileia/Funchal em classe económica com 1 mala de porão por pessoa, 2 noites de alojamento em Basileia, 1 noite de alojamento em Colmar, 1 noite de alojamento em Estrasburgo, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alteração e confirmação e Seguro de assistência em viagem.

Não estão incluídas as despesas de reserva, taxas de cidade, transfers, pequeno-almoço, refeições e bebidas não mencionadas no programa, extras de carácter pessoal, serviços não especificados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

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