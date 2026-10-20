Marítimo cumpre minuto de silêncio em homenagem ao 'Sr. Milagres'

O plantel principal do Marítimo prestou, esta terça-feira, uma homenagem a José dos Milagres de Sousa, carinhosamente conhecido por 'Txitxo', que faleceu aos 94 anos.

Antes do início do treino, na Camacha, jogadores e equipa técnica cumpriram um minuto de silêncio em memória de uma das figuras mais emblemáticas da história recente do clube 'verde-rubro'.

Morreu José Milagres, o eterno 'Txitxo' do Marítimo Figura incontornável do clube 'verde-rubro', dedicou mais de quatro décadas à formação e marcou várias gerações de atletas

O momento foi partilhado pelo Marítimo nas redes sociais, numa demonstração do carinho e reconhecimento por alguém que dedicou mais de quatro décadas ao emblema madeirense.

Conhecido como Sr. Milagres, desempenhou funções de massagista nos escalões de formação, acompanhando várias gerações de atletas. Ficou também conhecido pelo hábito de distribuir doces aos jogadores, uma tradição que o tornou numa figura particularmente acarinhada pela família maritimista.

A homenagem do plantel principal junta-se às manifestações de pesar que têm marcado esta terça-feira, após ter sido conhecida a morte do histórico associado do Marítimo.