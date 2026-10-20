Marítimo cumpre minuto de silêncio em homenagem ao 'Sr. Milagres'
Momento foi partilhado pelo clube nas redes sociais
O plantel principal do Marítimo prestou, esta terça-feira, uma homenagem a José dos Milagres de Sousa, carinhosamente conhecido por 'Txitxo', que faleceu aos 94 anos.
Antes do início do treino, na Camacha, jogadores e equipa técnica cumpriram um minuto de silêncio em memória de uma das figuras mais emblemáticas da história recente do clube 'verde-rubro'.
Morreu José Milagres, o eterno 'Txitxo' do Marítimo
Figura incontornável do clube 'verde-rubro', dedicou mais de quatro décadas à formação e marcou várias gerações de atletas
O momento foi partilhado pelo Marítimo nas redes sociais, numa demonstração do carinho e reconhecimento por alguém que dedicou mais de quatro décadas ao emblema madeirense.
Conhecido como Sr. Milagres, desempenhou funções de massagista nos escalões de formação, acompanhando várias gerações de atletas. Ficou também conhecido pelo hábito de distribuir doces aos jogadores, uma tradição que o tornou numa figura particularmente acarinhada pela família maritimista.
A homenagem do plantel principal junta-se às manifestações de pesar que têm marcado esta terça-feira, após ter sido conhecida a morte do histórico associado do Marítimo.
Hoje despedimo-nos de uma figura muito querida do nosso Clube.José dos Milagres de Sousa foi massagista e colaborador do Club Sport Marítimo durante décadas, deixando um legado de dedicação, amizade e bondade que permanecerá para sempre na memória da Família Maritimista.Obrigado por tantos momentos doces, Txitxo. Até sempre!