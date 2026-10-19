Flamengo, de Leonardo Jardim, vence e recupera liderança do Brasileirão

O Flamengo, treinado pelo português Leonardo Jardim, venceu no domingo no estádio do Baía, por 3-0, e recuperou a liderança do campeonato brasileiro de futebol, perdida no dia anterior para o Palmeiras, orientado pelo compatriota Abel Ferreira.

Apesar do resultado desnivelado, o Flamengo apenas quebrou a resistência dos anfitriões (sétimos classificados) na segunda parte do jogo da 31.ª jornada, graças aos golos marcados pelo internacional italiano Jorginho, aos 64 minutos, de grande penalidade, o equatoriano Gonzalo Plata, aos 73, e o brasileiro Lucas Paquetá, aos 78.

O campeão em título regressou ao topo do Brasileirão, a sete jornadas do fim da edição de 2026, com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras, que tinha ultrapassado no sábado o rival do Rio de Janeiro, ao impor-se por 2-0 no terreno do Athletico Paranaense, terceiro colocado, apesar de ter atuado durante toda a segunda parte com menos um jogador.

O braço-de-ferro entre Flamengo e Palmeiras, que já se sagrou duas vezes campeão brasileiro sob o comando técnico de Abel Ferreira, em 2022 e 2023, pode ser extensível à Taça Libertadores, uma vez que esta semana vão defrontar na segunda mão das meias-finais os argentinos do Estudiantes (0-0 no primeiro jogo) e o Fluminense (2-1 favorável à equipa de São Paulo), respetivamente.