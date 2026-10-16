Princípio de incêndio numa viatura mobiliza bombeiros junto ao Camacha Shopping

Um princípio de incêndio numa viatura ligeira mobilizou, esta noite, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para o exterior do Camacha Shopping, na Camacha.

O alerta foi dado após a viatura começar a deitar sinais de fogo, na sequência de um problema no motor. Para a ocorrência foram mobilizados dez elementos da corporação, apoiados por duas viaturas. Contudo, quando os meios de socorro chegaram ao local, o foco de incêndio já se encontrava extinto.

A situação não provocou feridos.