Princípio de incêndio numa viatura mobiliza bombeiros junto ao Camacha Shopping
Um princípio de incêndio numa viatura ligeira mobilizou, esta noite, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para o exterior do Camacha Shopping, na Camacha.
O alerta foi dado após a viatura começar a deitar sinais de fogo, na sequência de um problema no motor. Para a ocorrência foram mobilizados dez elementos da corporação, apoiados por duas viaturas. Contudo, quando os meios de socorro chegaram ao local, o foco de incêndio já se encontrava extinto.
A situação não provocou feridos.
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