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Assembleia Legislativa Madeira

CH defende entrega de prédios em regime de direito de superfície

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Hugo Nunes (CH) considera haver hipocrisia por parte do promotor da petição, mas não dos madeirenses subscritores, que sofrem a falta de habitação.

O partido diz haver divergências entre Governo e CMF e que informação sobre a reserva de terrenos no Amparo.

O CH entende que o Governo está linhado com a especulação e sugeriu que haja cedência de terrenos em regime de direito de superfície e a entrega de prédios não usados para recuperação.

O partido concorda com a suspensão do PDM do Funchal, se for para servir os munícipes que precisam de habitação.

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