Papa preocupado com "grave situação no Iémen" e ataque a igreja ortodoxa na Jordânia

O Papa Leão XIV mostrou-se hoje preocupado com a "grave situação no Iémen", sobretudo na cidade de Taiz, e pediu pelas vítimas do atentado terrorista, na sexta-feira, contra uma igreja ortodoxa na Jordânia.

Sobre a "grave situação no Iémen", e durante a oração do Angelus na Praça de São Pedro, o Papa referiu que a população sofre com falta de alimentos, água e assistência médica, lançando "um forte apelo" para que cessem as hostilidades permitindo ao povo iemenita e a todos os povos da região a possibilidade de "viverem em paz".

Já sobre o atentado terrorista perpetrado contra os fiéis da igreja ortodoxa de São Jorge, em Hamud, na Jordânia, lembrou ter causado nove mortos e perto de 40 feridos, apelando à promoção do diálogo e da paz face à violência.

No segundo Angelus após a intervenção cirúrgica a que foi submetido a um nódulo nos pulmões, no passado dia 13, o Papa lembrou a sua "proximidade" com essa comunidade e com todo o país, "que se distingue pela convivência pacífica e pelo respeito entre as diferentes religiões".

Leão XIV recordou também que, no dia 27, se celebra, em Assis, o 40.º aniversário do histórico encontro inter-religioso convocado por João Paulo II, onde não estará presente mas ao qual se unirá "espiritualmente" aos chefes das igrejas e dos líderes religioso que se reunirem na cidade italiana.

Num comunicado publicado pelo Serviço de Imprensa do Vaticano, explica-se que "dado o pouco tempo decorrido desde a cirurgia, os médicos assistentes não consideram aconselhável a viagem de helicóptero prevista para 27 de outubro".

De qualquer modo, o boletim médico desta sexta-feira salientou que "conforme previsto, o Santo Padre foi submetido a uma radiografia de tórax de controlo", tendo o exame confirmado "a sua excelente evolução pós-operatória".