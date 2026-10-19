PSP detém 15 condutores em operação na Via Rápida

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 15 condutores durante uma operação especial de prevenção criminal realizada na madrugada do passado sábado, 18 de Outubro, na Via Rápida da Madeira.

De acordo com a informação divulgada pelo Comando Regional da Madeira da PSP nas redes sociais, a operação decorreu entre as 01h30 e as 04h00, com especial incidência na prevenção e repressão da criminalidade rodoviária. Durante a acção, o trânsito foi encaminhado para o nó de São Martinho e a respectiva rotunda, onde foram fiscalizadas 495 viaturas.

Das 15 detenções efectuadas, 13 deveram-se a condução sob o efeito do álcool, com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,20 gramas por litro. Os restantes dois condutores foram detidos por condução sem habilitação legal.

A operação resultou ainda no levantamento de 19 autos de notícia por contra-ordenações ao Código da Estrada. Entre as infracções detectadas, 12 correspondiam a condução com uma taxa de álcool no sangue entre 0,80 e 1,19 g/l, enquanto uma registava uma taxa entre 0,50 e 0,79 g/l. Foram também identificadas duas situações de falta de seguro de responsabilidade civil automóvel, duas de falta de inspecção periódica obrigatória, uma de falta de documentos e outra de realização de marcha-atrás numa via reservada.

Na sequência da operação, a PSP voltou a alertar para os perigos da condução sob o efeito do álcool, sublinhando que esta reduz a capacidade de reacção e aumenta o risco de acidentes, colocando em perigo tanto os condutores como os restantes utentes da estrada.

A polícia apela, por isso, à adopção de comportamentos responsáveis ao volante, nomeadamente o respeito pelos limites de velocidade, a utilização do cinto de segurança e a não utilização do telemóvel durante a condução.