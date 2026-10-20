Porto Santo vai receber 16 escalas de cruzeiros até Maio

A operação daquele navio constitui um dos principais destaques da temporada, com a primeira visita prevista para 22 de Novembro e novas escalas programadas para Dezembro e Janeiro.

Esta terça-feira, 20 de Outubro, o Porto Santo recebe dois navios de cruzeiro, o 'Hanseatic Spirit' e o 'Amadea', que transportam, em conjunto, 714 passageiros e 491 tripulantes.

Porto Santo Line reforça ligações a 5 de Novembro com viagens extraordinárias A Porto Santo Line vai realizar viagens extraordinárias entre o Funchal e o Porto Santo no dia 5 de Novembro, quinta-feira, para disponibilizar alternativas aos passageiros que pretendam deslocar-se à 'ilha dourada' no navio-ferry Lobo Marinho.

O 'Hanseatic Spirit' chegou à ilha pelas 20 horas de segunda-feira, tendo permanecido durante a noite no Porto Santo. O navio, agenciado pela JFM Shipping, transporta 192 passageiros e 167 tripulantes, numa viagem de 13 noites entre Leixões e a ilha do Sal, em Cabo Verde.

O Porto Santo constitui a primeira escala deste itinerário, estando a partida para o Funchal prevista para as 18 horas de hoje. O cruzeiro contempla ainda uma passagem pela Deserta Grande, antes de prosseguir para as Canárias e Cabo Verde.

Porto Santo recebe hoje dois navios de cruzeiro O Porto do Porto Santo recebe, esta terça-feira, os navios de cruzeiro Amadea e Hanseatic Spirit, que transportam, no conjunto, mais de 600 passageiros.

Já o 'Amadea', agenciado pela Blatas, chegou pelas 6 horas desta terça-feira, com 522 passageiros e 324 tripulantes. O navio permanece fundeado até às 14 horas, sendo o desembarque dos passageiros realizado através de embarcações auxiliares.

O cruzeiro, com duração de 24 dias, começou a 13 de Outubro, em Bremen, na Alemanha, e termina a 6 de Novembro, na mesma cidade. Depois do Porto Santo, o navio segue para o Funchal, antes de visitar as Canárias, Marrocos, Lisboa e Vigo.

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) aproveitou a presença dos dois navios para realizar, esta terça-feira, uma acção promocional dirigida aos passageiros e tripulantes.

A iniciativa incluiu a distribuição de brindes e informações sobre o destino, procurando dar a conhecer a cultura, as tradições e os atractivos turísticos do Porto Santo.

Quatro navios movimentam porto do Funchal

Também no Funchal, esta terça-feira fica marcada por um movimento significativo de cruzeiros, com quatro navios a passar pelo porto.

Além do 'Amadea' e do 'Hanseatic Spirit', cuja chegada está prevista para o final do dia, a cidade recebe o 'Royal Clipper', com 294 pessoas a bordo, e o 'Britannia', que transporta 5.245 pessoas.

O 'Royal Clipper' chegou pelas 10 horas, proveniente de Portimão, e parte às 18 horas em direcção a Bridgetown, nos Barbados, numa viagem de reposicionamento da Europa para as Caraíbas.

Por sua vez, o 'Britannia' realiza um cruzeiro de duas semanas, com partida e chegada a Southampton, em Inglaterra. O Funchal é a primeira escala de um itinerário que inclui ainda as Canárias, Cádis e Lisboa.

A movimentação prossegue amanhã, quarta-feira, com a chegada do 'Liberty of the Seas' e do 'Le Lapérouse', que deverão trazer, em conjunto, mais de cinco mil pessoas à Madeira.