Cágado resgatado de ribeiro no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses resgataram esta tarde um cágado de um ribeiro, na Travessa Costa Dias, no Imaculado Coração de Maria, entre a Rua do Til e a Rua da Torrinha.

O alerta foi dado às 15h55, tendo sido mobilizados três elementos da Equipa de Resgate.

O animal apresentava uma rachadura no casco, na zona da barriga, tendo sido retirado do ribeiro pelos bombeiros.

O cágado foi posteriormente entregue ao IFCN, que ficou encarregue de assegurar o acompanhamento da situação.