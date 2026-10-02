Cágado resgatado de ribeiro no Funchal
Bombeiros Voluntários Madeirenses retiraram animal da linha de água e entregaram-no ao IFCN
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses resgataram esta tarde um cágado de um ribeiro, na Travessa Costa Dias, no Imaculado Coração de Maria, entre a Rua do Til e a Rua da Torrinha.
O alerta foi dado às 15h55, tendo sido mobilizados três elementos da Equipa de Resgate.
O animal apresentava uma rachadura no casco, na zona da barriga, tendo sido retirado do ribeiro pelos bombeiros.
O cágado foi posteriormente entregue ao IFCN, que ficou encarregue de assegurar o acompanhamento da situação.
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