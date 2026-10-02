Sobe para 10 mil número de sítios web ilegais de apostas encerrados no Brasil

Subiu para 10 mil o número de sítios web de apostas ilegais identificados pelas autoridades brasileiras e encaminhados para a agência reguladora para serem encerrados, uma semana após o Governo brasileiro proibir 'bets' e casinos online.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, explicou que, em menos de cinco dias, duplicou o número de pedidos encaminhados pelo Governo brasileiro para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

"Hoje, passamos de 10 mil sites (sítios web) encaminhados para a Anatel para derrubada, o que é um número muito significativo", realçou.

Na última segunda-feira, lembrou, eram 5.209 os pedidos encaminhados, na quinta-feira eram 8.357 pedidos e, hoje, passaram de 10 mil, "e esse número continua crescendo".

Na mesma conferência de imprensa, em Brasília, o ministro da Fazenda (Finanças), Dario Durigan, explicou que, após o encaminhamento dos pedidos, a Anatel encerra os sítios web em poucas horas.

Durigan destacou que, antes mesmo da adoção da Medida Provisória que proibiu as 'bets' e casinos online no Brasil, a exemplo do "jogo do tigrinho", outros 78 mil sítios web ilegais foram encerrados pela agência reguladora a pedido do Governo brasileiro.

O ministro da Fazenda relacionou ainda a redução das transações via Pix no Brasil com a proibição das plataformas de apostas no país.

"Percebemos diminuição do PIX e já alguma movimentação para outros setores da economia. E a gente segue a estudar para entender qual a movimentação. Indicio que a gente tem hoje é que está indo para outros setores da economia", declarou sem dar mais detalhes.

Durigan realçou que os apostadores têm até à próxima segunda-feira para retirar dinheiro depositado nas plataformas de apostas, e disse que estes valores já caíram de 2,1 mil milhões de reais (357,2 milhões de euros) para 1,4 mil milhões de reais (238,1 milhões de euros) numa semana.

"Quem não conseguiu fazer, por qualquer dificuldade, o recurso vai ser devolvido pelos próprios bancos que operam com as bets, entre 09 e 14 de outubro. Eles vão fazer devolução", assegurou.