PS alerta para necessidade de preparar substituição de médicos

O PS-Madeira quer que o Governo Regional faça e torne público um levantamento dos médicos e restantes profissionais de saúde que deverão aposentar-se nos próximos anos, de forma a antecipar necessidades de recrutamento e garantir a substituição dos profissionais, segundo comunicado enviado às redacções.

A proposta foi apresentada esta tarde pela líder socialista, Célia Pessegueiro, após uma reunião com a direcção do Conselho Médico da Região da Ordem dos Médicos. Segundo o PS-Madeira, as previsões apontam para a aposentação de entre 10 e 15% dos médicos nos próximos cinco anos, o que torna necessário, defende o partido, planear atempadamente a substituição.

Célia Pessegueiro considera que esse planeamento será particularmente importante tendo em conta a futura transição para o novo hospital. “É preciso preparar bem esta transição e garantir sempre a retaguarda do hospital Nélio Mendonça e das outras estruturas de saúde”, afirmou, defendendo que problemas como as chamadas altas sociais devem ser resolvidos antes da mudança para a nova unidade.

A líder do PS-Madeira apontou também necessidades ao nível dos centros de saúde, onde, segundo afirma, há médicos que se aposentam sem serem substituídos. “Afirma-se normalmente que há cobertura de 100% de médico de família na Região, mas pelo menos 20% da população que se inscreve não tem médico de família”, declarou, atribuindo igualmente esta preocupação à Ordem dos Médicos.

Para o PS, a existência de uma previsão das necessidades futuras poderá ainda permitir aos jovens orientar as suas escolhas académicas para as áreas da saúde onde existirão maiores necessidades de profissionais e, consequentemente, mais oportunidades de emprego.

Na reunião foi igualmente discutida a aplicação na Madeira do regime de dedicação plena, uma medida que o PS e a Ordem dos Médicos consideram poder contribuir para a valorização e fixação dos médicos no Serviço Regional de Saúde. A proposta passa, segundo o partido, por uma maior disponibilidade dos profissionais e pela melhoria das condições remuneratórias.

Outro dos temas abordados foi o alargamento dos rastreios a outras áreas da saúde, nomeadamente ao cancro do pulmão, uma medida que o PS-Madeira tem vindo a defender. Célia Pessegueiro salientou a importância do diagnóstico precoce para aumentar as possibilidades de tratamento e reduzir a mortalidade.