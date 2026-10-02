Vespa da galha do castanheiro pode afetar produção de castanha em zonas de Vinhais

A vespa da galha do castanheiro está descontrolada em algumas zonas do concelho de Vinhais e pode comprometer a produção de castanha este ano, provocando prejuízos, revelou hoje o presidente da associação Arborea.

"A questão da vespa, não estando controlada, pode nalguns locais provocar alguns prejuízos, porque há zonas que estão afetadas", referiu Abel Pereira, à margem da apresentação da feira da castanha de Vinhais.

Segundo o engenheiro agrícola, nos primeiros locais onde foi detetada a vespa da galha do castanheiro, na zona de Lomba e nas aldeias de Tuizelo, Edral e Vilar Seco, é mais difícil controlar a praga.

A vespa da galha do castanheiro cria galhas nos gomos e nas folhas da árvore, impedindo o seu crescimento e frutificação. Não há uma cura para a praga, mas o seu controlo tem sido feito através de largadas do parasitoide 'Torymus sinensis', que se instala no castanheiro e se alimenta da vespa.

"Este ano foram feitas bastantes largadas (...) esperamos que o próximo ano não seja tão agressivo, porque nós tivemos um retrocesso [no combate] da vespa no ano de 2026, em relação aos dois/três últimos anos", adiantou.

Ainda assim, não há previsões de como será este ano a produção de castanha em Vinhais, uma vez que só agora arrancou a campanha da variedade aveleira.

Num "ano precoce" já estaria a começar a campanha das variedades tardias, segundo Abel Pereira, verificando-se um atraso de "duas semanas" na apanha.

"Os ouriços estão bonitos, não se notam problemas sanitários, ou seja, visualmente neste momento e no dia de hoje não é mau. Se a produção vai ser boa ou má temos que aguardar, isto está tudo atrasado", disse.

O sucesso da campanha não é ditado apenas pelo controlo das pragas, mas também pelas condições meteorológicas, que podem ou não ser favoráveis ao crescimento do fruto.

A temperatura desceu nos últimos dias, mas caso volte a aumentar, conjugada com a chuva, pode ser propícia ao aparecimento do fungo que provoca a podridão da castanha e que afetou, fortemente, as campanhas de 2023 e de 2024.

Num bom ano, a produção de castanha gera entre "15 a 20 milhões de euros" no concelho de Vinhais, no distrito de Bragança, sendo um dos setores mais importantes para o território.